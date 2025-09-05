元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが、4日までにインスタグラムを更新し、街角で撮影したジーパンスタイルのカジュアルな姿を公開し、ファンをドギマギさせている。【写真】椚マイカ、スタイル抜群！（20枚）椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを