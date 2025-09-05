木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第9話が4日に放送。ラストの愛実（木村）とカヲル（ラウール）に反響が集まっている。【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第9話場面カット「THE JOKER」に警察の強制捜査が入ったことが報道されていた。カヲルも警察で事情聴取を受けることに。最後に調書を渡され、間違いがないか確認するように言われるが、