◆練習試合巨人４―２ソフトバンク（４日・Ｇ球場）上半身のコンディション不良のため、故障班でリハビリを行っていた巨人の西舘勇陽投手（２３）が、４日の３軍練習試合・ソフトバンク戦（Ｇ球場）に先発し、約１か月ぶりの実戦復帰を果たした。初回先頭に中越えの二塁打を浴びたが後続を断ち無失点。しかし、２回２死から生海に右中間へソロを浴びて１点を失った。最速１５０キロで２回２安打１失点。大竹２軍投手コーチは