女優の内田理央がデジカメで撮った自撮りに話題が集まっている。５日までに自身のインスタグラムに「ｓｕｎｓｅｔ」と題して書き始め、「ピンクとブルーが溶け合ってたデジカメで撮ったよー！」とつづり、美しい日の入りをバックにスカーフ×サングラス×デコルテあらわな黒トップス姿で映るショットを披露。「＃夏の思い出＃海入りたい」とハッシュタグを添え、投稿を締めた。この投稿にファンからは「りおちゃん可愛す