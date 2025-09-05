元日本代表ＤＦ丹羽大輝（３９）が、自身のＳＮＳでスペイン５部リーグ相当のデウストに加入したことを発表した。スペインでは５年目、３クラブ目となる。「大和魂、日本人魂の誇りを持ってスペインでも自分らしく走り続けます」とつづった。Ｊリーグでは下部組織から育ったＧ大阪をはじめとして徳島、大宮、福岡、広島、ＦＣ東京でプレーした丹羽は、２１年にスペインへ渡りセスタオに加入。２３年にはアレナス・ゲチョへ移籍