イラストレーターのBotamochiさんの漫画「ケータイ落とした！」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。イルミネーションを見に行ったとき、携帯を落としたことに気付いた夫。来た道を戻って探すも見つからず、諦めかけていたのですが…という内容で、読者からは「日本人のよさを感じますね！」「私も見つけたら交番に届けます」などの声が上がっています。“届ける文化”の素晴らしさBotamochi