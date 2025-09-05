韓国の禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長が、中国の閲兵式（軍事パレード）記念行事で北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長およびロシアのウラジーミル・プーチン大統領と短く挨拶を交わしたエピソードを伝えた。禹議長は4日、北京のケンピンスキーホテルで韓国メディア各社の特派員と会って懇談会を開き、前日に人民大会堂で行われた閲兵式歓迎レセプションの昼食会でプーチン大統領と会ったときのことについて語った。