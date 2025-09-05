小学五年生の時、私は「ぶたさん」と呼ばれていた。【写真】この記事の写真を見る（3枚）体型の悩みをクラスメイトの女子に打ち明けたところ「じゃあ『ぶたさん』て呼ぶわ」といきなりつけられた綽名だった。この話を大人になってから周囲の人に話したら「ひどい綽名だね」と言われたが、私は一ミリも傷ついていなかった。「ぶたさん」＝ファンシーなぶたのキャラクター的イメージだったから。大人になって再会した友達か