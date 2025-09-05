正反対の境遇に育ちながら、どうしようもなく惹かれ合う女性ふたりの20年にわたる想いの軌跡を描いた一穂ミチさんの『光のとこにいてね』。【写真】この記事の写真を見る（7枚）本屋大賞3位、島清恋愛文学賞、直木賞候補となった話題作の文庫化を記念して、単行本刊行時のインタビューをお届けします。（初出「別冊文藝春秋」2023年1月号）一穂ミチさん『光のとこにいてね』運命に抗う少女たち--『別冊文藝春秋』で連載されて