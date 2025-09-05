台風15号は、9月５日未明に高知県に上陸し、県内には昼前にかけて最も接近する見込みです。県内は5日昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。台風15号は5日午前1時ごろ高知県に上陸し、現在は須崎市付近を1時間に約15キロの速さで東北東に進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。県内には昼前