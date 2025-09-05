カヤックから湖に向かって放り投げられた瞬間、困惑の表情でカメラを見つめる1匹のコーギー。決定的すぎる表情を捉えた1枚が、Xで話題です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■カヤックから放り投げられた瞬間の「え？」顔Xユーザーの「りのきや」さんがこのほど投稿したのは、ワンちゃんたちとカヤックで遊んでいる最中の画像。カヤックの上に立ったりのきやさんが、湖面に向かってコーギーの「麗」ちゃん