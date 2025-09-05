メジャーの舞台でもがきながら、最適解を見出そうとしている佐々木(C)Getty Imagesおそらく本人にとっても望んでいなかったマイナーでの研鑽の日々。その結果はお世辞にも芳しくない。現地時間9月2日、ドジャースの佐々木朗希は、敵地でのアストロズ傘下3Aシュガーランド戦に先発登板。初回に2本塁打を浴び、5回（69球）を投げ、被安打3、2奪三振、4失点と苦心の内容となった。これでマイナー（3A）での成績は、4登板（7イニン