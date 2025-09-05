イングランド女子代表の人気者が、スイスで行なわれた女子欧州選手権でチームの優勝に貢献し、夏休みを満喫した。イギリスメディア『THE Sun』が「クロエ・ケリーがビキニ姿で驚異のスタイルを披露、イングランドの英雄はユーロ優勝後の夏の写真をシェア」と題した記事で報じている。ケリーは大会期間中、一度も先発出場はなかったものの、イタリアとの準決勝で延長119分に決勝ゴールを挙げるなどスーパーサブとして活躍。大会