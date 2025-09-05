9月5日に山梨県の富士桜CCで予定されていた男子ゴルフツアーのロピアフジサンケイ・クラシック第2日は、悪天候のため、中止となった。主催者が発表した。大会は54ホールに短縮され、6日に第2ラウンド、7日に決勝ラウンドを行う。