詐欺の疑いで逮捕された、占い師として活動していた女。20億円ほど集めたとみられていて、被害を訴える人がその手口を語りました。◇警察に連れられ車へと乗り込んだ女は、逮捕された田斉法子容疑者（51）です。警察によると田斉容疑者は7年前、福岡市内に住む52歳の女性に対し…。「建物の土台に水晶を埋め込んで風水調整し、付加価値を付けて売却する投資案件の枠が空いた」などとウソを言い、現金1000万円をだましとった