日本列島に接近する台風15号の影響により、阪神の最速優勝記録が阻止される可能性があります。雨の影響で前日4日にマツダスタジアムで行われていた広島対DeNA戦が6回表に雨天コールドに。さらに岐阜で行われていた巨人対ヤクルト戦でも3度の中断のうえ、8回裏雨天コールドとなりました。そんな中、阪神は中日に勝利したことでマジックを「4」に減らしました。5日からは本拠地・甲子園で広島との3連戦が行われ、大勢のファンが見守