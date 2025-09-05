9月4日、大井競馬場で行われた11R・ゴールドジュニア（S3・2歳・ダ1400m）は、吉井章騎乗の1番人気、ゴーバディ（牡2・大井・的場直之）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にドキドキ（牡2・大井・高橋清顕）、3着に2番人気のチリンドリベント（牡2・大井・中道啓二）が入った。勝ちタイムは1:28.0（良）。1着ゴーバディ吉井章騎手「素直に嬉しいのと、ほっとしています。プレッシャーはありました。人気どおり馬が強いので馬のこと