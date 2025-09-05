9月4日、大井競馬場でゴールドジュニア（S3・ダ1400m）が行われ、吉井章騎乗のゴーバディ（牡2・大井・的場直之）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は2885人で前年比67.2%（4296人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【大井・ゴールドジュニア】1番人気ゴーバディが完勝…2歳世代の主役へ名乗りゴールドジュニアは前年比割れ●ゴールドジュニア 売得金額2億9686万1500円（前年比69.0%・4億3032万4400円）●ゴールドジュ