◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック第１日（４日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）ツアー５勝の蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝が２度の３連続を含む６バーディー、１ボギーで、長野泰雅（２２）＝福岡地行＝と並ぶ５アンダー６５をマークし、今季初の首位発進を決めた。今週投入した新アイアンが功を奏し、５日に２８歳を迎える妻・葵さんの誕生日の前祝いとなるロケットスタート。現在、約