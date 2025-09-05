巨人の山崎伊織投手（２６）が、自己最多の１１勝目を目指して５日の中日戦（バンテリンＤ）に先発する。４日、Ｇ球場で最終調整し、「本当に全部負けられない。まず初回からしっかりといいリズムで入っていけるように準備していきたい」と力を込めた。今季の中日戦は４月に先発で２試合に登板し、１勝０敗、計１３イニング無失点と好相性。「出ている選手は１週間かけてしっかり見ている。その頃よりも（スタメンが）半分くら