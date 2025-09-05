１３日に開幕する東京世界陸上の公開練習が４日、会場となる東京・国立競技場で行われ、東京２０２５世界陸上スペシャルアンバサダーの織田裕二（５７）、ＴＢＳ世界陸上アンバサダーの今田美桜（２８）、同応援サポーターの「＆ＴＥＡＭ」Ｋ（２７）がサプライズで日本代表を激励した。エールを受けた男子１００メートル代表の桐生祥秀（２９）＝日本生命＝ら選手は士気を高めた。開幕まで９日となった大舞台へ、日本代表のボ