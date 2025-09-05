週末の４重賞の出走馬が４日、確定した。最終週を迎えるサマーシリーズは逆転王者を狙う馬が多数出走する混戦模様。ジョッキーズシリーズで３位タイの松若風馬騎手（３０）＝栗東・フリー＝が、スプリント第６戦の第３９回セントウルＳ・Ｇ２（７日、阪神）とマイル第４戦の第７０回京成杯ＡＨ・Ｇ３（６日、中山）に騎乗してトップを追う。全く気負いのない姿が充実の証しだった。松若は現在、サマージョッキーズシリーズで３