突然ですが、「英検」が何の略か知っていますか？以前出題した、「日本漢字能力検定」＝「漢検」とは違います。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「実用英語技能検定」でした！日本で英語力を測るテストといえば、まず思い浮かぶのが英検ですよね！初回の実施は1963年で、なんと半世紀以上もの歴史があるんです。毎年、幅広い年代の方に受験されているんですよ。