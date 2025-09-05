テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが３１歳の誕生日を迎え、祝福の声が寄せられている。５日までに自身のインスタグラムで「先日、３１歳になりました。」と報告し、バースデーケーキやプレゼントを前に笑顔を見せるショットを投稿した住田アナ。「家族や、幼馴染、親友たち、尊敬する先輩方、後輩、一緒に働いている方々のおかげで、毎日とても充実した日々を過ごせていること、大好きな仕事ができていることに何より感謝です