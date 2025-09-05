昇進、異動、転職などで新たな環境へと飛び込むとき、リーダーはどのようにふるまい、チームをまとめていけばよいのだろうか？対談集『THE CAPTAINSHIP（ザ・キャプテンシップ）』を出版した、元サッカー日本代表監督の岡田武史氏と、元横浜創英中・高等学校校長で教育アドバイザーの工藤勇一氏が、若きリーダーの悩みにズバリ答える。「アウェーの環境が怖い」と思ったらQコンビニのエリアマネージャーとしての異動が決まって