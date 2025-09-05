XC40には2種類のダークエディションを設定9月4日、ボルボ・カー・ジャパンはボルボXC40とXC60に特別限定車『ダークエディション』を設定し発売開始した。【画像】ボルボXC40とXC60に特別限定車『ダークエディション』登場！全16枚XC40に設定されたのは、『XC40ウルトラB4 AWDダークエディション』と『XC40ウルトラB4 AWDダークエディション・サンドデューン』。ボルボXC40ウルトラB4 AWDダークエディション・サンドデューン