アメリカのトランプ大統領が4日、日本車の自動車関税を引き下げる大統領令に署名しました。アメリカのホワイトハウスは4日、トランプ大統領が日本車の自動車関税を15％に引き下げる大統領令に署名したと発表しました。日米両国は7月、自動車関税を15％に引き下げることで合意していました。