気象台は、午前6時14分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を大船渡市に発表しました。また洪水警報を大船渡市、陸前高田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・大船渡市に発表 5日06:14時点沿岸南部では、5日夕方まで土砂災害や河川の増水に、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大船渡市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水5日昼過ぎにか