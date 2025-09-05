上沢が8回無失点の快投でチーム単独2位の11勝目をマークした。8回4安打無失点、9奪三振。初回は1死から連打で一、三塁とされてもしのぎ、三回にはプロ159人目の通算1000奪三振を達成するなど、直球とフォークを生かした投球で得点を許さなかった。今季初の中5日を感じさせない熱投で、4戦4勝の8月から5連勝。「とにかく何とか勝ちたい一心。野手が先に点を取ってくれたので楽に投げられた」と感謝した。