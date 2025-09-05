熊本県八代市長選で初当選した元県副知事の小野泰輔氏（51）が4日、初めて登庁した。幹部職員約110人を前にした就任式で「市民の声に耳を傾けながら、八代の発展のために挑戦してほしい。市民や子どもたちが誇りに思えるまちにしていこう」と呼びかけた。小野氏は就任式で「市長の持っている情報は市民のものだ。デジタルで情報公開を徹底していくことで政治参加につなげたい」と訴え、開かれた市政を目指す姿勢を強調した。平