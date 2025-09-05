大分県日田市グラウンド・ゴルフ協会所属の8人が、国民スポーツ大会のグラウンド・ゴルフ競技（13、14日、滋賀県甲賀市）に出場する。8月28日に市役所を訪れ、椋野美智子市長に活躍を誓った。日田市から国スポ出場は4大会連続7回目。県チームは12人で、中津市の4人と構成している。同協会の森山賢治会長によると、国スポでのグラウンド・ゴルフ競技は今回で最後になる見込みだという。最多4回目出場の松野宏司さん（82）を始