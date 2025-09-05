大分県日田市のケーブルテレビ「KCVコミュニケーションズ」放送部の末松智宏さん（26）が、日本ケーブルテレビ連盟の「第51回日本ケーブルテレビ大賞番組アワード」コミュニティ部門で新人優秀賞を受賞した。市内でアフリカ産布地の輸入販売を手がける女性を描いた10分間の番組が評価された。末松さんは「これからも日田で暮らす人々の暮らしを取り上げたい」と張り切っている。末松さんは大分市出身。東京の専門学校で作曲と