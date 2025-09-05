·§ËÜÂç¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿µìÀ©Âè¸Þ¹âÅù³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬Àï»þÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Î»ñÎÁÌó60ÅÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¸Þ¹â¤ÈÀïÁè2025¡×¤¬Æ±Âç¡Ê·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¹õÈ±¡Ë¤Î¸Þ¹âµ­Ç°´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÅÌ½Ð¿Ø¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÊ¸¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ð¡×¤ÈÄù¤á¤ëÅú¼­¤Ï·è»à¤Î³Ð¸ç¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤Þ¤Ç¡£ÌµÎÁ¡£µ­Ç°´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1931Ç¯¤ÎËþ½£»öÊÑ¤«¤éÂè2¼¡ÂçÀï½ªÀï¤Þ¤Ç¤ÎÌó15Ç¯¤ËµÚ¤ÖÀïÁè¤Ï¡¢³ØÅÌÆ°°÷¤äÄ¹È±¶Ø»ß¡¢