¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¶âÂ°³è»ú¤ÎÃòÂ¤¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¶áÂå¤Î³èÈÇ°õºþ¤òÉáµÚ¤µ¤»¤¿Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤ÎËÜÌÚ¾»Â¤¡Ê1824¡Á75¡Ë¤ÎË×¸å150Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤¬3Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÎ©»³1ÃúÌÜ¤ÎÄ¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¹Ö»Õ¤Î·Ý½Ñ¹©³Ø²ñ²ñ°÷¡¢Âç¶úÀ¿¼÷¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬¡ÖËÜÌÚ¤Î¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ­³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õºþµ»½Ñ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¿·Ê¹¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¾ðÊóÄÌ¿®¤¬È¯Ã£¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£ËÜÌÚ¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤ËÀ½Å´¤äÂ¤Á¥¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤­¡¢28ºÐ¤Ç±ôÎ®¤·¤Î³è»ú¤òÈ¯°Æ¡£Ä¹ºêÀ½Å´