長崎県西海市によると、2日朝に大瀬戸総合運動公園付近で落雷があり、公園の電源設備が故障した。体育館やテニスコート、陸上競技場、プールなど全8施設の空調や照明などが使えない状態となっている。復旧のめどは立っておらず、23日まで営業予定だったプールはろ過器が使えず本年度の営業を終えることに。屋外施設は日中のみ使用可能なものもあるという。