長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所（前畑弾薬庫）の日本への返還について、金子容三防衛政務官が4日、市役所で宮島大典市長や市議に状況を報告した。8月下旬に日米合同委員会が移設先の施設の配置に合意したことを受けたもの。政務官は「返還には20年か、それ以上の時間が必要と想定される」と伝えた。前畑弾薬庫は終戦後に連合軍が接収し、サンフランシスコ平和条約が発効した1952年から米軍が使用している。市が返還を