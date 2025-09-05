佐賀県鳥栖市出身で経済誌「ForbesJAPAN」（フォーブスジャパン）の藤吉雅春編集長（57）が8月29日、佐賀市で開かれた「九州地区公民館研究大会」の全体会で講演した。地方創生や地域活性化に取り組む民間企業に詳しい立場から、公民館長の役割を「地域の未来を築くナビゲーター」と定義。長期的な視点で住民の幸せのために行動する重要性を説いた。藤吉さんは、2014年に創刊した同誌について「『日本を動かす、人を動かす