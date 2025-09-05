佐賀県太良町や日本カヌー連盟（東京）などは10月12日、マリンスポーツのスタンドアップパドルボード（SUP）の日本代表最終選考会を、同町の白浜海水浴場で開催する。合わせて11日には一般向けのSUP体験イベントを実施。町はSUPの普及を通じ、有明海沿岸の地域活性化を目指す。白浜海水浴場では、有明海沿岸の振興を目指して周辺地域の観光団体が設立した「環有明海観光連合」の取り組みをきっかけに2023年、SUP体験イベントな