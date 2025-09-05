北九州市若松区で2001年、主婦の関岡晴美さん＝当時（34）＝が自宅で刺殺され未解決となっている事件で、福岡県警は防犯カメラに映っていた不審人物の似顔絵を公開した。画像解析により新たに判明した鼻の形などが描かれている。発生から24年、遺族は「犯人逮捕につながってほしい」と願う。事件は01年6月29日、同区青葉台南で発生。この日、現場から約3キロ離れたスーパーの防犯カメラに、フード付きの雨がっぱを着た人物が、