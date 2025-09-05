アメリカのトランプ大統領は、日米貿易協定を正式に発効させる大統領令に署名しました。ホワイトハウスは、トランプ大統領が日米貿易協定を実施する大統領令に署名したと明らかにしました。大統領令では「日本との貿易協定に基づき、アメリカは日本からのほぼ全ての輸入品に対し15％の関税を適用する」としています。一方、自動車や自動車部品などに関しては分野別の関税を適用すると記しています。7月の日米関税合意では、自動車