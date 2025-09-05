手島千尋アナウンサーがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「防災 FRONT LINE」（毎週土曜 8:25〜8:30）。今回の放送では、「内水氾濫」について取り上げました。※写真はイメージです8月10日（日）の夜遅くから熊本県の中心部で雨が急激に強まり、住宅街や繁華街などで浸水被害が相次ぎました。調査の結果、周囲よりも標高が低い場所だったうえ、記録的な大雨によって排水が追い付かず“内水氾濫”が起きたとみられるこ