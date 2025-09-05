今日5日は台風15号が近畿に再上陸する可能性が高くなっています。台風の中心より東側に発達した雨雲が広がるため、台風が最も接近するタイミングよりも前に雨が強まり、局地的には猛烈な雨が降るおそれがあります。各地の雨のピークをまとめました。台風の中心から離れた所でも大雨に台風15号は今日5日午前1時ごろに高知県宿毛市付近に上陸しました。午前5時現在、高知県須崎市付近を1時間におよそ15キロの速さで東北東へ進んでい