4日午後10時20分ごろ太宰府市朱雀の国道3号で、朱雀大路交差点を右折していた乗用車と直進してきたバイクが衝突しました。この事故でバイクを運転していた福岡市博多区の会社員、吉田光一郎さん（54）が病院搬送され、およそ1時間後に死亡しました。乗用車を運転していたのは19歳の自称会社員の男性で、ほかに女性1人と幼い女の子が乗っていましたが、全員ケガはありませんでした。警察は男性から話を聞くなどして事故の原因を調べ