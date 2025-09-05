今日5日は、台風15号が四国地方を横断したあと、紀伊半島へ再上陸・横断する見込みです。近畿地方には、昼前から昼過ぎにかけて最接近するでしょう。近畿地方の雨のピークは昼頃までで、局地的にカミナリを伴った激しい雨や、非常に激しい雨の降るおそれがあり、和歌山県では線状降水帯が発生するおそれもあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに注意・警戒してください。台風15号は紀伊半島へ再上陸・横断か台風15号