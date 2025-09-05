「われわれの目標は優勝」ヤクルト・高津臣吾監督（56）の今季限りでの退任報道が出たのは9月1日未明。記事には球団は後任の選定を進めるとあったが、最有力とされる「池山隆寛2軍監督（59）の内部昇格」は確定的なのだという。が、球団OBらからは「想定されたシナリオだが、できれば避けてほしかった」との声も聞こえるという。【写真15枚】ジャケットを着せてもらい、誇らしげな「つば九郎」選手と話し込んだり、スルーされ