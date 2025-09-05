出産直後で幼子を抱えている秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは9月6日、皇室では40年ぶりとなる成年式に臨まれる。出席するか否かが注目されていた悠仁さまの姉・小室眞子さんと圭さん夫妻はアメリカで暮らしていること、子どもがまだ小さいことから招待状に欠席の返事をしたとされる。が、今後どこかのタイミングで夫妻の帰国はあると見て、それを秋篠宮家にとって大きなチャンスだと捉える声が宮内庁内からあがってきているという