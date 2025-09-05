米国債利回り（NY時間16:43）（日本時間05:43） 米2年債 3.588（-0.029） 米10年債4.157（-0.060） 米30年債4.848（-0.049） 期待インフレ率2.389（-0.017） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日発表のＡＤＰ雇用統計が予想を下回り、利下げ期待を正当化する内容となったことや、明日の米雇用統計を前に、世界的に債券市場の売り（利回り上昇）が落ち着いて