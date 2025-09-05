意地でも本塁は踏ませなかった。日本ハム・達孝太投手（２１）は６回２死一、二塁、安田を中飛に仕留めると、右手でグラブをたたいて爽やかな笑顔を浮かべた。小雨が降り、蒸し暑いＺＯＺＯで最速１５３キロの直球とフォークを中心に６回５安打、６奪三振で無失点。７月１４日の西武戦（東京Ｄ）以来１か月半ぶりの７勝目に、「死ぬ気で投げました。勝てないと長く感じる。初勝利よりうれしいですよ。まじで」。２１歳の復活星で