【ワシントン共同】トランプ米政権は大統領令で、日本に対して「相互関税」の特例措置を適用すると明記した。既存の関税率が15％未満の品目は一律15％とし、15％以上の場合はその税率を維持。8月7日にさかのぼって適用する。