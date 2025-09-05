日米関税合意をめぐって、アメリカのトランプ大統領は日本時間のけさ、自動車などの追加関税を引き下げる大統領令に署名しました。【写真を見る】【速報】日米関税合意トランプ大統領が大統領令に署名「日本の自動車関税15％に引き下げ」「相互関税15％の特例措置」など赤沢亮正 経済再生担当大臣「『やっと』というのが正直な感想。始めた当初から『一筋縄ではいかないぞ』と当然、想定としてはあった」けさ、署名された大